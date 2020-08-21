Магистраль от Вильнюса до границы с Латвией на картах Google теперь – Балтийский путь

Магистраль от Вильнюса до границы с Латвией на картах Google теперь будет отмечаться как "Балтийский путь", сообщила в пятницу канцелярия правительства Литвы.

Имя Балтийского пути в феврале правительство присвоило магистрали от Вильнюса до Паневежиса, а также отрезку дороги Паневежис-Пасвалис-Рига до границы с Латвией.

Также канцелярия правительства сообщает, чтобы дороги А2 и А10 теперь будут отмечены таким названием и в картах Google.

В правительстве также сообщили, что Национальное агентство поощрения туризма "Путешествуй по Литве" (лит. „Keliauk Lietuvoje“) на своей странице создало специальный маршрут "Балтийский путь", на котором отмечено 14 исторически важных объектов. Маршрут начинается от замка Гедиминаса в Вильнюсе, в него включены объекты из Каунаса и Купишкиса, Пасвальского и Укмяргского районов и др.

23 августа 1989 года в Балтийском пути приняло участие свыше миллиона человек, которые, взявшись за руки, создали живую цепь от Вильнюса до Таллина. Участники акции хотели показать миру, что Литва, Латвия и Эстония стремятся к прекращению советской оккупации и восстановлению независимости своих стран.

Балтийский пусть стал символом успешного ненасильственного сопротивления. В 2004 году в живую цепь в знак протеста против китайской военной угрозы встали жители Тайваня, в 2013 году такую акцию повторили в Испании стремящиеся к независимости каталонцы. В прошлом году 40-километровая живая цепь протянулась в Гонконге в знак протеста против вмешательства Китая.

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