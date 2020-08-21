Эпидемиолог о коронавирусе: прогноз не радует, но ситуация под контролем

Прогноз на будущее в связи с распространением коронавируса не радует, однако пока большая часть случаев под контролем, сказала представитель Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене.

"Мы видим, какие есть данные, сколько контактных лиц устанавливают, каково распространение в обществе. Ну и, конечно, прогнозы на будущее не радуют, когда смотришь на график, видно, что в Литве наблюдается рост или стабильно высокий показатель заболеваемости", – сказала Лингене LRT.

"Если раньше 20 случаев в день были случайностью, то сейчас случайность - меньше 20 случаев", – прибавила она.

Однако Лингене заметила, что нельзя утверждать, будто вирус распространяется неконтролируемо: по ее подсчетам, большая часть случаев связана с очагами или является привозными, распространение в обществе составляет около 20% случаев.

"До сегодняшнего дня 64% всех случаев, установленных в августе, связаны с известными очагами – значит, они под контролем, и 14% - привозные. Значит, под контролем около 80% случаев", – сказала Лингене.

Кроме того, в течение трех суток удается отследить 80% контактных лиц.

Однако, по словам Лингене, неизвестно, что будет осенью, поскольку тогда начнутся разные мероприятия, поэтому у специалистов может не хватить ресурсов.

"Предел отслеживаемости практически достигнут. Но все может быстро измениться", – подчеркнула она, призвав жителей к ответственности.

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