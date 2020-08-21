В Вильнюсе прошла пресс-конференция Тихановской: я верю в то, что руководство услышит свой народ задержан провокатор

В пятницу в Вильнюсе кандидат белорусской оппозиции на президентских выборах Светлана Тихановская дала пресс-конференцию. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская выступает за проведение в стране новых прозрачных выборов.

"Спасибо за то, что вы здесь собрались. Это значит, что ситуация в Беларуси вас волнует", - сказала Тихановская.

"Хорошо известно, что я не выбирала этот путь, я не собиралась становиться политиком. Но судьба так определила, что я была поставлена перед выбором. Выбирала между свободой и страхом, правдой и ложью, любовью к моей стране и подчинением системе. Я сделала выбор", - сказала она на пресс-конференции.

"Белорусов бьют только за то, что они высказывают свое мнение. Сегодня в Беларуси людей бросают за решетку только потому, что они участвуют в мирных демонстрациях. Мой муж в Беларуси сидит в тюрьме только потому, что осмелился мечтать о стране, пригодной для жизни. Мы больше не хотим жить в страхе и лжи, мы хотим только того, что по праву полагается каждому жителю мира", - сказала Тихановская. Она сказала, что сделала свой выбор.

Тихановская высказалась за проведение новых прозрачных и свободных выборов, она призвала все страны уважать суверенитет Беларуси и повторила, что вернется в страну, когда будет чувствовать себя в безопасности.

"Я очень люблю мою родину и хочу туда вернутся. Я вернусь туда, обязательно вернусь, когда буду чувствовать себя в безопасности", – заверила Тихановская.

Политик сказала, что в это неспокойное время страх чувствует каждый гражданин Беларуси, но она сказала, что со страхом надо бороться.

"Я думаю, что каждый человек чувствует страх, сейчас достаточно страшно, но мы должны перешагнуть через этот страх и идти дальше", – сказала она. Она рассказала о решимости граждан Беларуси.

"Мы - белорусы - мирные и спокойные люди, но те, кто считает нас нерешительными и трусливыми - ошибаются", - сказала Тихановская.

На вопрос о том, примет ли она участие в выборах президента, в случае, если удастся этого добиться, прямо отвечать Светлана не стала, отметив лишь, что необходимо для начала этого (новых выборов,- Ред.) добиться.

Также она высказалась о возможном диалоге с белорусскими властями.

"Я очень надеюсь и я верю в то, что руководство услышит свой народ. Нам всегда говорилось, что президент любит свою страну и любит свой народ. И то, что он видит сейчас, ясно дает понять, что люди хотят перемен. Я очень надеюсь, что здравый смысл преобладает и народ будет услышан. И они выйдут на диалог и состоятся те самые новые прозрачные честные выборы", - заявила Тихановская.

На вопрос о том, как долго в Беларуси будут продолжаться массовые протесты, конкретно Тихановская ответить не смогла.

"На этот вопрос ответит только время. Но, вы знаете, народ Беларуси уже никогда не сможет принять нынешнее руководство, не сможет простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций", - считает она.

Она не стала говорить о том, что произошло в ночь, когда она приехала в Литву.

"Знаете, сейчас я не готова говорить он этом", - сказала она.

После пресс-конференции полиция задержала Юрия Субботина. Он после пресс-конференции стал кричать, что Александр Лукашенко получил больше голосов. Была вызвана полиция.

Субботин оказал сопротивление стражам порядка и нецензурно выражался.

Прибывшая в Литву на прошлой неделе после выборов в Беларуси Тихановская до этого не общалась с журналистами.

В четверг она посетила правительство Литвы, где встретилась с премьером Саулюсом Сквернялисом.

Тихановская некоторое время находилась в самоизоляции, затем сдала тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Уже находясь в Вильнюсе, Тихановская обратилась к главам стран Европы с призывом не признавать результаты голосования в Беларуси и пообещала, что созданный по ее инициативе Координационный совет незамедлительно объявит о новых выборах с участием иностранных наблюдателей.

Пресс-конференция прошла в отеле Marriott по адресу ул. Ринктинес, 3.

Пресс-конференцию организовало новостное агентство BNS. На нее могли попасть только зарегистрировавшиеся журналисты. Пресс-конференция транслировалась в аккаунтах BNS в Youtube и Facebook.

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