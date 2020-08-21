После теплой недели – резкие перемены: ожидается похолодание

В пятницу и в субботу днем воздух прогреется до 28–30 градусов, однако в воскресенье ожидаются резкие перемены. Холодный атмосферный фронт принесет сильный дождь и похолодание.

В пятницу погоду обусловит западная часть небольшого антициклона. Ожидается переменная облачность с небольшими осадками. После обеда небольшие дожди с грозами прогнозируют на востоке страны. На востоке будет 23–25, а на западе 26–28 градусов тепла.

В ночь на субботу облака рассеются, вероятность осадков невелика. Ночь будет теплой - 13–18, на взморье около 20 градусов. В субботу днем будет особенно тепло и душно. В тени будет 24–29, местами 30 градусов. После обеда появятся облака. Днем на взморье и во многих местах на западе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

В воскресенье ночью над Литвой пройдет атмосферный фронт и интенсивными дождями и грозами. Ночь будет теплой - 14–19 градусов.

В воскресенье днем погода сильно изменится. На востоке увеличится облачность, пройдут сильные дожди, воздух прогреется всего до 20–21 градусов. На западе будет светлее, пройдут небольшие дожди с грозами. Там ожидается 22–24 градуса.

В начале следующей недели Литва окажется в зоне атлантического циклона. В ночь на понедельник местами пройдут небольшие дожди. Днем возможна гроза. Температура ночью будет 11–16 градусов, днем 19–24 градуса.

Во вторник осадков будет меньше, но температура и ночью и днем будет на 2–3 градуса ниже.

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