Литовские рестораны меняют правила, не дожидаясь решений правительства: клиентам придется ждать заказ в масках

Литовские рестораны рады хорошему лету, однако с беспокойством ждут осени. По словам представителя ресторанов, если заведения общепита придется закрыть, то многие больше не откроются. Поэтому многие представители этого бизнеса решили ввести дополнительные меры защиты, не дожидаясь решения правительства. Между тем глава Минздрава Аурелиюс Верига информировал, что уже завтра появятся ужесточенные средства защиты для ресторанов, включая маски в то время, когда люди не едят.

"Что касается заведений общепита, то должны пополнить требования. Завтра все представим подробно, будут комментарии, там будет речь и о более жестком использовании средств защиты - масок. А вообще, давайте руководствоваться здравым смыслом, если в постановлении конкретное место, коридор, лифт, туалет не указаны, если общаемся с людьми, с которыми мы обычно не общаемся, просто надо надевать маски", – сказал 20 августа Аурелиюс Верига и уточнил, что речь идет о масках в то время, когда люди не едят. Это постановление будет принято 21 августа.

Верига также информировал, что сейчас согласовывают все требования, поскольку появятся и другие ограничения. "Было обращение каунасских властей по вопросу баров, все объявим сразу, чтобы заведения успели подготовиться. Пока не решено, когда эти требования вступят в силу, но будет 1-2 дня на подготовку. Что касается масок, то тут готовиться не надо, люди приносят маски и надевают их, но если будут дополнительные требования, посвященные дистанции, то тогда нужна подготовка, дадут несколько дней", – сказал министр.

Верига прибавил, что в эти выходные больше внимания уделят ночным барам и клубам, чтобы проверить, как там соблюдают требования.

"Мы видим, что люди расслабились. Особенно трудно выполнять эти требования ночью, поэтому и говорят об ограничении рабочего времени, но и днем службы будут уделять больше внимания, проверять, соблюдают ли эти требования", – сказал он.

Глава группы Amber Food, которой принадлежит сеть Manami, Гедиминас Балнис сказал Delfi, что в большинстве их заведений установлены перегородки – они есть и в La crepe и в Charlie pizza.

"Мы следим за практикой других стран, стараемся ее применять и у нас, чтобы снизить вероятность заболевания. Когда есть перегородки, уменьшается допустимая дистанция. Другой момент – мы не хотим попасть в сводки как рестораны или бары, где люди заразились вирусом. Мы стараемся быть социально ответственными", – сказал Балнис.

"Если бы все приложили усилия, то второй волны коронавируса не было бы. Пока еще нет множества случаев, надо предпринимать действия, чтобы не было, поскольку мы видим - люди заболевают", – сказал собеседник и признал, что это не последнее, что они предпринимают.

Он привел в пример ресторан в Forum palace, где собираются убрать часть столиков и вынести их за пределы ресторана.

Что касается ситуации в Каунасе, Балнис считает, что ночные бары там могли бы уже закрыть.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что рестораны соблюдают все действующие меры безопасности.

"Многие вильнюсские рестораны оборудовали перегородки, когда требовалось соблюдать дистанцию в 2 м. Мы будем побуждать этот процесс. Когда есть перегородки, достаточно расстояния в 1 м", – отметила она.

По ее словам, дело членов ассоциации – социально ответственный подход.

Шишкаускене заметила, что гостиницы и рестораны осторожно оценивают ситуацию, соблюдают все необходимые меры безопасности, делают даже немного больше, чем требуется. Собеседница упомянула, что сейчас планируют ввести ношение масок во время ожидания заказа.

"Мы поддерживаем все меры, за исключением сокращения времени работы и закрытия бизнеса, особенно если это касается заведений общепита", – подчеркнула она.

"Наша цель - поддерживать работу бизнеса на протяжении всего года. Если начнется вторая волна, снова закроют бизнес, я думаю, многие заведения закроются и больше не откроются, поэтому мы считаем приемлемыми все меры", – прибавила Шишкаускене.

18 августа Каунасский муниципалитет сообщил, что предлагает ужесточить требования к заведениям общепита: ограничить количество мест у бара, соблюдать расстояние в 1 м между стоячими людьми 2 м между столиками или устанавливать перегородки. Время работы закрытых заведений, меньше половины оборота которых составляет не предоставление услуг общепита предлагают сократить до 22 ч.

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