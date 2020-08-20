Такой порядок предусмотрен в решении министра здравоохранения А. Вериги, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.
До сих пор водители, члены экипижей и команд, осуществляющие коммерческие международные перевозки, могли не изолироваться, если они находились в Литве менее трех суток.
Министерство указывает, что данный порядок необходим, чтобы иностранные граждане, занимающиеся перевозками, не ходили без необходимости по городу и не заразили других людей.
Министерство напоминает, что указанные иностранные гражданы обязаны обращаться за тестом на коронавирус, если остаются в Литве более трех суток.
Также остается в силе порядок, согласно которому указанным иностранным гражданам обязательна двухнедельная изоляция.
Иностранцы, которые работают на транспортных предприятиях Литвы, стали причиной нескольких очагов коронавирусной инфекции.
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