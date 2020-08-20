Данные "Содры" показали, что ситуация в Литве улучшается

Во втором квартале 2020 года доходы жителей Литвы были на 5,3% выше, чем в тот же период годом ранее. Согласно подсчетам, средняя зарплата составляла 1319 евро "на бумаге". У более чем половины жителей доходы за год увеличились, у каждого 5 – особенно не изменились, а у каждого 4 - сократились на 5%. Такие тенденции отображают новейшие данные "Содры".

В первом квартале этого года доходы по сравнению с данными за тот же период 2019 года, увеличились на 10%.

По данным "Содры", во втором квартале этого года, по сравнению с первым, на 2,2% или на 27 000 сократилось количество работников, работавших весь месяц.

"В результате карантина доходы жителей во втором квартале росли медленнее, чем в первом. Однако видно, что это замедление временное и ощущалось только во время карантина. Наш анализ показал, что больше всего карантин подействовал на секторы туризма, гостиниц и общепита", – сказала представитель "Содры" Кристина Зитиките.

"Без субсидий было бы хуже, средние доходы в компаниях, получающих субсидии, снизились бы на 5%", – заметила специалист.

Она отметила, что надо с осторожностью оценивать сигналы оживления. В июне мы видели рост доходов, в июле было больше принято на работу, чем уволено, а сейчас рост доходов еще нельзя назвать надежным, поскольку еще действуют субсидии и помощь.

"Только позже мы сможем сказать, отсрочили ли мы падение или его удалось смягчить", – сказала Зитиките.

По сравнению с первым кварталом, в стране было меньше жителей зарплата которых за год увеличилась на 10%, стало больше тех, у кого зарплаты снизились больше чем на 10%. У более чем половины жителей доходы за год увеличились, у каждого 5 – особенно не изменились, а у каждого 4 - сократились на 5%.

После окончания карантина "Содра" наблюдает оживление экономики. В июне и июле больше людей принимали на работу, чем увольняли.

В июле приняли больше водителей большегрузных машин, продавцов, официантов, горничных, грузчиков.

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