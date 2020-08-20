Подозреваемая в убийстве многодетной матери - женщина

История убийства матери четверых детей коснулась двух семей: задержана подозреваемая. Это женщина, которая после развода в одиночку воспитывала детей.

Напомним, что тело задушенной женщины в Шилальском районе, в траве, у моста через реку Айтра, на дороге Мажейкяй-Плунге-Таураге обнаружил рыбак 11 августа, около 6 ч. утра. Полиция приехала на место происшествия и выяснила, что убита женщина 1983 г.р. Эксперты установили, что женщина была задушена.

Староста Кведарны Айварас Довилас не скрывает, что версий было много, ходили разные слухи. Однако, когда полиция задержала подозреваемую, многие были шокированы, поскольку не подозревали, что такое преступление могла совершить женщина.

Статьи по теме: В Шилальском районе обнаружено тело женщины

"Слухов было много, но сейчас есть подозреваемая. Идет следствие. Задержанная женщина живет в этом же городе. Я лично с ней не знаком, знаю только, что у нее есть дети. Сейчас дети находятся у ее близких. Стало легче, когда задержали подозреваемого, а то были всякие пересуды, жители подозревали разных людей, совсем других", – сказал староста.

Прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Арунас Саунорюс сказал, что расследование было не из простых. Задержанная (1980 г.р.) дает показания, ее версию проверяют.

"Покойная и подозреваемая были знакомы. Подозреваемая ранее не была судима. Она дает показания, мы уточняем полученную информацию. Когда все проверим, предоставим информацию, ничего скрывать не будем. Подозреваемая была задержана дома, во вторник утром. В среду суд разрешил взять ее под стражу на 3 месяца", – сказал прокурор.

Специалисты по правам детей работают с обеими семьями. У покойной было четверо несовершеннолетних детей. После трагедии дети находятся с отцом, который работал за границей. Когда он узнал, что его супруга убита, вернулся в Литву.

Подозреваемая одна воспитывала двоих несовершеннолетних детей. После ее задержания детей забрал их отец.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!