В данный момент коронавирусом больны 686 человек, 1747 человек выздоровели.
От коронавируса скончались 82 человека. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин. В изоляции находятся 3146 человек.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 156 привозных случаев.
За минувшие сутки проведено 4973 тестов на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 594 478.
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