Спасатель Пирожникас о сбежавшем торговце чебуреками: молодого человека ищет полиция

Отдыхающие в Паланге не раз видели продавцов чебуреков на пляжах. Однако такая торговля на пляжах запрещена. Delfi интересовался, удалось ли этим летом задержать хотя бы одного такого торговца и какие штрафы им грозят.

На эту тему разговаривали с главой палангских спасателей Йонасом Пирожникасом.

"В начале лета во время рейдов и акций мы задержали и наказали немало торговцев, сейчас их стало меньше. К концу лета они снова появились на пляжах. Подозреваю, что это новички", – сказал Пирожникас.

Он напоминает, что спасатели работают с полицией.

"Только в таких случаях, когда торговец очень наглый, проходит мимо спасателей и кричит, мы его задерживаем и передаем полиции", – заметил спасатель.

Возвращаются ли назад те, кто уже получил штраф? "За второе нарушение ждет большой штраф, но довелось видеть тех, кто его получил, но вернулся на пляж в третий раз", – рассказал специалист.

Журналисты LNK сообщали, что с одним торговцем общался и сам Пирожникас.

Čeburekų prekeivis Foto: Stop kadras

Пирожникас сказал: "Я вижу его впервые. Также я первый раз слышу, чтобы торговец так громко кричал, несмотря на то, что рядом стояли спасатели".

Когда Пирожникас спросил его, чем он торгует, тот ответил, что ничего не продает. Он не согласился также открыть свою сумку. Когда спасатель сказал, что "вызывает полицию", торговец сбежал.

Приехавшие на место происшествия полицейские открыли сумку и обнаружили там 21 чебурек и жареный хлеб. Торговца разыскивает полиция.

Читатели Delfi сообщили в редакцию, что не раз видели на пляже этого торговца. Одна читательница даже прислала видео с ним. И сказала, что он продает не только чебуреки, но и пиво.

Пирожникас сказал, что неоднократно слышал угрозы в свой адрес. Однажды ему даже порезали резину на автомобиле, в прошлом году повредили автомобиль его супруги. В связи с угрозами было начато даже расследование.

За первое нарушение нелегальным торговцам назначают половину минимального штрафа. За повторное нарушение ждет штраф в размере 1100-2000 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!