Сообщение о ДТП на 19-м км дороги поступило в 8.11 ч. Сообщалось, что столкнулись два автомобиля, пострадали пять человек, некоторые зажаты в машинах.
Представитель полиции Паневежского округа Тадас Мартинайтис сказал, что, по предварительным данным, два человека скончались, количество пострадавших еще уточняется.
По словам Мартинайтиса, лоб в лоб столкнулись Peugeot и Renault.
Дорога Паневежис-Каунас закрыта.
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