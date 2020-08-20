Лукашенко попадает под санкции - ему запрещен въезд в Литву

Литва подготовила список национальных санкций в отношении режима Беларуси, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Министр сообщил, что в списке, который Министерство иностранных дел в среду передало на утверждение Министерству внутренних дел, - 32 должностных лица.

"Мы приветствуем решимость Совета Европы продолжать процесс, который мы обсуждали на саммите министров иностранных дел, начать процесс о европейских санкциях, это очень важно. В поддержку этого решения мы начали процесс введения и национальных санкций против тех, кто применял насилие, чрезмерную силу, против руководителей тех ведомств, которые в ответе за эти действия, против тех, кто фальсифицировал выборы", - заявил министр BNS в среду.

По словам министра, это будет вклад Литвы в коллективные действия Евросоюза после белорусских событий. Окончательное решение о введении санкций должно принять Министерство внутренних дел Литвы.

Санкции запрещают въезд в Литву А. Лукашенко и некоторым близким к нему лицам.

Глава МИД сообщил, что, кроме Лукашенко, в список попали должностные лица ОМОН, КГБ и Центризбиркома Беларуси. Их имена он раскрывать не стал.

"Санкции, откровенно говоря, весьма символичны, потому что важнее всего будут европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать на данный момент", – добавил министр.

Министр внутренних дел Рита Тамашюнене заявила, что ознакомится со списком в четверг.

На чрезвычайном саммите глав стран ЕС в среду было решено ввести целевые санкции в отношении должностных лиц Беларуси.

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