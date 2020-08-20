Глава МО Литвы: на учения в Беларуси следует реагировать спокойно

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис утверждает, что на проходящие рядом с литовской границей военные учения в Беларуси нужно реагировать спокойно, они не представляют угрозы.

"В сущности ситуация такова, что нет прямой военной угрозы, атакующих сил, этого мы точно не наблюдаем. А как мы должны на это реагировать? Думаю, что спокойно, так как действия по эскалации ситуации с белорусской стороны направлены внутрь страны в целях пропаганды. Видимо, они только и ждут нашего ответа", - заявил министр в четверг в эфире радиостанции Ziniu radijas.

"Нет таких угроз, на которые нужно было бы как-то особенно реагировать в военном смысле", - добавил он.

Министр отметил, что начавшиеся рядом с Гродно военные учения - запланированные, только начались несколько раньше.

Кроме того, расположенный рядом с Гродно полигон "Гожский" является местом учений военных подразделений, которые принимают участие в учениях.

"Основное место учений - это полигон "Гожский", это совсем рядом с литовской границей, грубо говоря, между городами Друскининкай и Варена. Там концентрируется большая часть учений, некоторые подразделения находятся в Островецком районе, там, где нет военного полигона. Там большее внимание уделяется воздушной обороне и необходимости оборонять Островец", - рассказал Кароблис.

Министерство обороны Беларуси сообщило, что в понедельник начинает военные учения рядом с литовской границей. Учения проходят на фоне массовых протестов в Беларуси против режима Александра Лукашенко. Сам глава Беларуси в воскресенье предупредил об угрозе со стороны НАТО.

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