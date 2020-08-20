В Литве рассматривают четыре заявки на возмещение ущерба из-за заражения коронависусом в больнице

Комиссия, отвечающая за выяснение нанесенного пациентам ущерба, рассматривает четыре заявки на возмещение ущерба из-за заражения коронавирусом в больнице.

"На первом заседании рассматривали четыре таких заявки, но их подали больше, не все рассматривают, поскольку в некоторых случаях не предоставлены все необходимые документы", – сказала LRT председатель комиссии Ева Дрегвене.

По ее словам, люди, обращающиеся за компенсацией, должны доказать фактические обстоятельства заражения, оценить ущерб и т.д. Заявки рассматривают в течение месяца.

В соответствии с законом, ущерб, нанесенный здоровью пациента, возмещают если он был нанесен при предоставлении ему других услуг здравоохранения, и этого ущерба могло и не быть.

Каждый случай в отдельности рассматривает специальная комиссия. До среды в Литве установили 2496 случаев COVID-19, болезнь унесла жизни 81 человека.

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