Премьер-министр: Литва не станет отзывать посла из Беларуси для консультаций

В ответ на призывы оппозиции отозвать посла Литвы в Беларуси для консультаций премьер Саулюс Сквернялис заявляет, что Литва не будет этого делать, так как присутствие посла в стране в настоящий момент более важно, чем возможные дипломатические заявления Литвы.

"Это всегда можно сделать в случае необходимости. Думаю, что сегодня присутствие нашего посла в Беларуси гораздо важнее во всех смыслах, чем его отзыв для консультаций с выражением определенной позиции", - после заседания правительства в среду сказал премьер журналистам.

Он также добавил, что "мы настроены быть проактивными, активными в этой сфере, поэтому присутствие посла и его успешная работа в посольстве в Минске очень нужна".

Призывы отозвать посла Андрюса Пулокаса высказывал лидер оппозиции Габриэлюс Ландсбергис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!