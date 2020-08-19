Премьер Литвы: ситуация в Каунасе ничего хорошего не сулит, в заведениях общепита могут объявить карантин

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис после заседания правительства сказал, что ситуация в Каунасе ничего хорошего не сулит. Он выразил надежду на то, что летняя "расслабленность" сама по себе пройдет, и не придется вводить жесткие ограничения.

Сегодня правительство Литвы решало вопрос порядка проведения мероприятий. Сквернялис надеется, что на данном этапе более жесткие меры не потребуются.

"У нас есть эпидемиологические показатели, в соответствии с ними мы могли бы объявить более жесткие меры, но не хочется это делать, мы надеемся, что летнюю расслабленность удастся обуздать с помощью тех средств, которые вводят почти каждую неделю.

В ближайшее время министр представит возможные изменения в других областях. Не хотелось бы говорить о применении более жестких мер – например, закрытие тех или иных мест", – сказал он.

Что касается Каунаса, он сказал, что, возможно, в городе объявят карантин в конкретном секторе.

"Часть предложений адаптируют в масштабах всей страны. Власти Каунаса своевременно проявили озабоченность, поскольку это становится очагом. Юридически решение очень простое: администрация Каунасского муниципалитета обращается в Минздрав, а тот к правительству, правительство может принять решение (мы не будем против) о введении карантина в этом секторе в Каунасе. (...) Например, в сфере общепита. Тогда можно будет ввести более жесткие меры, уже не рекомендацию", – сказал премьер.

"Я надеюсь, мы возьмем себя в руки после летней расслабленности", – выразил надежду глава правительства, заметив, что ситуация не обнадеживает.

Он сказал, что будет решаться также вопрос ограничения времени работы некоторых ночных клубов.

Delfi напоминает, что 18 августа Каунасский муниципалитет предложил правительству ввести дополнительные ограничения в местах общепита и ночных клубах, чтобы остановить распространение коронавируса.

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