Участники дискусии: руководитель по коммуникациям и маркетингу ЕГУ Максимас Милта, белорусская журналистка Елена Данейко, политолог, журналист, переводчик Вадим Вилейта, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, журналист Елена Данейко.

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