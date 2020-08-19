Беларусь - 11 день протестов: забастовки продолжаются, Лукашенко наступает, кто и как может помочь протестующим?

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В Беларуси идет 11 день протетстов против насилия властей и фальсификации результатов выборов. А.Лукашенко угрожает Координационному совету по трансферу власти и своим соседям, усиливается давление на участников забастовок. Что происходит сегодня, угасает ли протест?

Участники дискусии: руководитель по коммуникациям и маркетингу ЕГУ Максимас Милта, белорусская журналистка Елена Данейко, политолог, журналист, переводчик Вадим Вилейта, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, журналист Елена Данейко. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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