В Беларуси идет 11 день протетстов против насилия властей и фальсификации результатов выборов. А.Лукашенко угрожает Координационному совету по трансферу власти и своим соседям, усиливается давление на участников забастовок. Что происходит сегодня, угасает ли протест?
Участники дискусии: руководитель по коммуникациям и маркетингу ЕГУ Максимас Милта, белорусская журналистка Елена Данейко, политолог, журналист, переводчик Вадим Вилейта, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук, журналист Елена Данейко.