Перед мероприятием "Путь свободы" – предупреждение эпидемиологов: маски и перчатки

В выходные в Литве состоится грандиозное мероприятие, посвященное Балтийскому пути, а кроме того, его цель - выразить поддержку Беларуси, требующей демократических и честных выборов. На мероприятие съедутся тысячи людей, поэтому эпидемиологи просят соблюдать все требования безопасности, чтобы акция не превратилась в огромный очаг коронавируса.

"Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) призывает всех соблюдать все меры предосторожности, беречь себя и окружающих – к этому призывают всех участников воскресной акции поддержки Беларуси "Путь свободы". Кроме того, специалисты предупреждают людей, ощущающих симптомы коронавируса – температуру, кашель, насморк, потерю обоняния и вкуса или другие признаки недомогания – ни в коем случае не ехать на мероприятия, наблюдать за ними дистанционно", – сказано в пресс-релизе.

По словам Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланды Лингене, идея этого мероприятия благородная, она приветствуется. Как известно, количество участников будет впечатляющим, поэтому важно, чтобы люди соблюдали все рекомендации.

"Мы все в ответе за то, чтобы это красивое и осмысленное мероприятие прошло безопасно. Поэтому просим всех, кто намеревается принять участие, ответственно оценить состояние здоровья, если возникает хотя бы малейшее сомнение – не ехать. Те, у кого нет никаких симптомов, должны подготовиться – подумать, что взять с собой, как быть, чтобы защититься от инфекции. Мы призываем воспользоваться рекомендациями НЦОЗ, а также желаем приятного и безопасного мероприятия", – сказала Лингене.

Рекомендации НЦОЗ.

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА, ЕСЛИ:

- чувствуете симптомы простуды, потеряли обоняние и вкус. Пусть дома остаются и ваши близкие, если они чувствуют симптомы COVID-19.

- вы недавно вернулись из страны, где ситуация с COVID-19 серьезная. Список таких стран есть на сайте Минздрава.

- контактировали с человеком, который болен COVID-19.

ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ:

- маски, респираторы и др. Маски рекомендуется менять каждые 3-4 ч, или всякий раз, как только она станет влажной.

- одноразовые перчатки.

- антисептик. ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте инструкцию и используйте его, как полагается.

ЕСЛИ ЕДЕТЕ НА АВТОБУСЕ И ДРУГОМ ОРГАНИЗОВАННОМ ТРАНСПОРТЕ:

- в пути не снимайте маску.

- не трогайте лицо и глаза немытыми руками.

- соблюдайте дистанцию, особенно это касается людей, с которыми вы не общаетесь.

- запомните номер транспортного средства, на котором вы едете.

- водители транспортных средств должны руководствоваться теми же правилами.

ЕСЛИ ЕДЕТЕ НА СВОЕМ АВТО, НО ВЕЗЕТЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ:

- надевайте маски.

- возьмите контактные данные людей, с которыми едете.

- после поездки продезинфицируйте руки.

НА МЕРОПРИЯТИИ:

- оставайтесь там, где вам выделили место. Запомните номер вашего сектора.

- на протяжении всего мероприятия оставайтесь в маске.

- перед тем, как взяться за руки, продезинфицируйте руки, наденьте одноразовые перчатки. Соблюдайте безопасную дистанцию - вытянутой руки. Если рядом незнакомые люди, соблюдайте дистанцию в 1-2 м.

- перед тем как снять средства защиты, ОБЯЗАТЕЛЬНО продезинфицируйте руки.

- использованные средства защиты выбросьте в специальные контейнеры или пакеты.

- выбросив средства защиты, еще раз ОБЯЗАТЕЛЬНО продезинфицируйте руки.

ВАЖНО! Если после мероприятия с Вами свяжется представитель НЦОЗ, предоставьте ему всю необходимую информацию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!