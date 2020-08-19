Литовские предприниматели, работающие на взморье, довольны итогами сезона

Литовские предприниматели, работающие на взморье, в начале лета были напуганы пандемией и говорили о возможных убытках, однако сейчас они на отсутствие клиентов не жалуются. Некоторые уже заработали столько, что могут завершить сезон, не дожидаясь осени, пишет Vakarų ekspresas.

Такое было возможно благодаря благоприятной погоде.

По словам главы Палангской ассоциации представителей малого бизнеса Миндаугаса Нестецкиса, сейчас малому бизнесу жаловаться не на что – многие довольны результатами.

"Мне довелось говорить с предпринимателями – отдыхающих много, результатами торговли предприниматели довольны. Бизнес успешно держится как на ул. Й.Басанавичюса, так и рядом с ней. Подъем чувствуется в Паланге. Я был в Швянтои, там тоже много людей – полные кафе, аттракционы. По сравнению с прошлым годом, оборот в барах очень большой", – сказал Нестецкис.

"На этой неделе люди бронируют жилье в быстром темпе. Нехватку иностранцев могут чувствовать торговцы сувенирами. Литовцы обычно сувениры не покупают", – продолжил он.

Нестецкис рассказал, что уже есть предприниматели, которые хотели бы закрыть сезон, поскольку он был очень прибыльным.

"Сейчас самый пик. Доходы – каждый день. Люди за сезон устают. Если бы не хорошая погода, то сезон после 15 августа закончился бы. А сейчас он продолжается в максимальном темпе", – сказал Нестецкис.

Финансовую стабильность почувствовали палангские гостиницы и рестораны. Президент ассоциации палангских гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что в июне-июле рост их доходов составил 5-10%, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"В середине сезона мы видим положительные цифры и результаты. Это позволило предпринимателям успокоится", – сказала она, заметив, что большая часть постояльцев гостиниц - это литовцы.

Однако в Палангу приезжают и жители соседних стран, появился интерес и со стороны немцев.

Валайтене рассказала, что около некоторых кафе и ресторанов образуются очереди, но туристы к такому явлению привыкли.

"Всегда говорили, что иностранцы оставляют больше денег, чем литовцы, это подтверждают и данные Департамента статистики. Видимо это потому, что иностранцы приезжают семьями и надолго. Кроме того, иностранцы больше планируют, думают, что посетить. Есть желающие поездить по всему западному региону Литвы. Некоторые стараются попасть в Ниду, Юодкранте, Морской музей", – сказала специалист.

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