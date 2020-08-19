Принятые правительством Литвы новшества: меняются условия проведения мероприятий

В среду правительство Литвы еще раз изменило характеристику чрезвычайного положения. На этот раз корректировали условия для проведения мероприятий, порядок продажи билетов.

С сентября количество участников мероприятий не будет ограничиваться, однако правительство предлагает продавать билеты только по интернету или гарантировать электронную регистрацию участников.

"Если организаторы не могут это обеспечить, то в мероприятии не могут участвовать больше 300 зрителей или участников (не считая исполнителей, спортсменов, судей, инспекторов, организаторов и обслуживающий персонал)", – сказано в документе.

Такое предложение включено в проект постановления, который обсудило правительство. Новый порядок вступит в силу с 1 сентября.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в среду сказал Delfi, что таким способом облегчат работу эпидемиологам, которым приходится искать контактировавшие лица.

На данный момент на открытом воздухе в мероприятиях могут участвовать не больше 1000 человек, а в закрытых помещениях - не больше 600.

На улице между участниками должно соблюдаться расстояние минимум в 1 м, а в помещении – два метра или же люди должны быть в масках.

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