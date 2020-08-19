В Вильнюсе преследовавший беглеца полицейский вынужден был сделать предупредительный выстрел

В Вильнюсе полицейский вынужден был сделать предупредительный выстрел, когда пытался задержать находящегося в розыске беглеца.

Департамент полиции сообщает, что 17 августа полицейский, разыскивавший подозреваемого, около 21.30 ч. отправился на ул. Перкункемё.

Полицейский был в гражданской одежде.

Во время преследования беглеца, падая, полицейский выстрелил из служебного оружия CZ 75.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала BNS, что ни криминалист, ни окружающие не пострадали. Однако, поскольку полицейский упал, беглецу удалось скрыться.

По словам Самороковской, подозреваемый находится в розыске из-за разного рода имущественных преступлений. Обстоятельства происшествия выясняются.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!