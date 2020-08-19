Центр регистра: покупки жилья во 2-м квартале упали, цены изменились мало

Трехмесячный карантин скорректировал рынок жилья Литвы - в стране во втором квартале было куплено меньше квартир или домов, на это было потрачено на одну пятую денег меньше. И все же, несмотря на экономические трудности, резкого снижения цен на жилье не было.

По словам временного главы Департамента решений и анализа данных Центра Регистра Паулюса Рудзкиса, во втором квартале на покупку жилья в Литве было потрачено около 423 млн евро - на одну пятую меньше, чем за первый квартал этого года и чем за такой же период прошлого года.

"Это снижение связано скорее не с резким падением цен на жилье, а с меньшим числом приобретенных объектов. Во втором картале по сравнению с таким же периодом прошлого года число зарегистрированных сделок по жилым домам уменьшилось на 15%, а по квартирам - на 34%", - сказал для пресс-релиза А. Рудзкис.

Как сообщается, во втором квартале в Вильнюсе за квартиры на вторичном рынке платили в среднем по 1516 евро за квадратный метр - на 4% больше, чем в прошлом году, и но на 3% меньше, чем в начале этого года. В других крупных городах такие квартиры стоили по 954 евро за квадратный метр - на 10% больше, чем в прошлом году, а если сравнивать с началои этого года, то цена по сути не изменилась.

Средняя цена квартир в новостройках в Вильнюсе составляла 1889 евро и была на 19% выше, чем в прошлом году, в других крупных городах цена выросл ана 6% до 1274 евро за кв. метр.

Вновь построенные и зачастую не оборудованные дома в Вильнюсе стоили в среднем 1060 евро за кв. метр - соответственно на 4% дороже и на 4,5% дешевле, в других крупных городах - почти 770 евро за кв. метр - соответственно на 7% дороже и на 1% дешевле.

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