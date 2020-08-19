Коронавирус установлен у двух работников "Литовской почты"

"Литовская почта" 19 августа информирует, что у почтальона Бабтайской почты был подтвержден COVID-19. С 14 августа почтальон находился в изоляции после контакта с больным коронавирусом близким человеком. Все работники почты, контактировавшие с больным, также изолировались. Почтовое отделение временно было закрыто, помещение дезинфицируют.

"Во всех почтовых отделениях соблюдают правила безопасности – работники работают в масках, от клиентов они отделены специальными перегородками, помещения регулярно проветривают и дезинфицируют. К сожалению, никто из нас от коронавируса не защищен", – сказала представитель почты Гинтаре Китове.

Из-за изоляции работников в Бабтайском почтовом отделении может опаздывать доставка посылок и писем, социальных выплат.

Согласно информации, сейчас делают все, чтобы найти замену изолированным работникам.

Сообщается, что COVID-19 был установлен и у работника Купишкского почтового отделения, однако этот человек находится в отпуске – он не работал, с коллегами не контактировал, поэтому почтовое отделение не закрывали.

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