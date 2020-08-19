Совет министра муниципалитетам с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом: готовьтесь к ограничениям

Во вторник вечером власти Каунаса сообщили, что просят ввести дополнительные ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса. Глава Минздрава Аурелиюс Верига в среду утром сказал, что как раз так и будут управлять локальными очагами в крупных городах. Министр призвал не откладывать и своевременно обращаться к врачам, пока ситуация достаточно спокойная.

В среду правительство Литвы будет решать вопрос ограничения рабочего времени и введения дополнительных требований к соблюдению дистанции в общественных местах Каунаса. Верига считает такие меры адекватными.

"Я пока считаю эти меры адекватными. Каунас говорит, согласовывает эти меры с Национальным центром общественного здравоохранения (НЦОЗ), эпидемиологами. Я считаю, эти меры адекватными. А что решит комитет по управлению COVID–19, правительство, посмотрим", – сказал министр.

Он заметил, что каунасские власти пытаются ограничить распространение коронавируса в местах развлечения.

"Очагом управляют специфически – ищут все контакты, людей, подверженных высокому риску, изолируют, тестируют и т.д. Все бары в Каунасе никто не изолирует и не проверит. Но когда видишь, где все распространяется, предлагают применить общие меры. Видимо, сегодня обсудят вопрос всех ночных развлекательных заведений. (…) Ведь там сложно требовать соблюдения дистанции и других средств безопасности – люди приходят развлекаться, они выпивают", – сказал Верига.

Он заметил, что просто закрыть эти места не удастся.

"Каунасцы предложили промежуточный вариант – если речь идет не о заведении общепита, а о месте развлечений, то сокращать рабочее время, что уже действовало ранее. Поскольку сложно выделить ночной клуб как юридическую единицу, ведь его не существует, есть заведение общепита. Единственный способ обуздания ситуации – ограничить время работы, чтобы ночью такое заведение не работало", – оценил Верига предложение властей Каунаса.

Министр заверил Delfi, что Каунас пока не просит организовать удаленное обучение в школах.

Правительство в среду будет решать вопрос новых требований в отношении мероприятий.

"Другое предложение, мы его обсуждали в понедельник – это мероприятия. Мы предложим, чтобы количество участников не ограничивали только там, где билеты продают по интернету, чтобы можно было отследить всех участников. (…) В противном случае не должно быть больше 300 участников", – сказал министр.

Но ситуация непростая не только в Каунасе.

Delfi писал, что самая тяжелая ситуация в Игналинском районе (48,5 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней). На втором месте - Пренайский район (42,6), далее идет Каунас (38) и Каунасский район (35,3). Немало больных и в Тракайском районе (30,7) и в Висагинасе (27,4). Далее следует Клайпеда – 17,4.

Верига сказал, что уже сегодня дополнительные ограничения могут ввести и в других муниципалитетов с высоким уровнем заболеваемости. Он заметил, что об этом необязательно будут просить муниципалитеты, ввести ограничения может правительство, как это было с Неменчине во время карантина.

"Могут быть и такие случаи", - сказал глава Минздрава.

Он сказал, что если людям надо сходить к врачам, лучше это сделать сейчас, поскольку в муниципалитетах с высоким уровнем заболеваемости могут вернуться к предоставлению услуг по телефону.

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