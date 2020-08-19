Вице-спикер: делегация Сейма Литвы хотела бы в Беларуси встретиться с властями

Делегация литовского парламента, которая планирует поездку в Беларусь, хотела бы встретиться с представителями властей этой страны, говорит вице-спикер Сейма, социал-трудовик Гедиминас Киркилас, который должен возглавить эту делегацию.

"(Поездку - ред.) мы планируем на следующей неделе, как раз сегодня в Комитете по европейсикм делам примем решение. Конечно, нам нужна повестка дня - это не просто поездка", - сказал Г. Киркилас в среду радиостанции Ziniu radijas.

"Мы пытаемся искать варианты, (чтобы - ред.) встретиться с теми или иными представителями властей (...). Это было бы очень важно, тогда, конечно, был бы смысл ехать", - сказал парламентарий.

По словам Г. Киркиласа, во время такой встречи парламентарии могли бы передать весть о непризнании выборов, возмущении насилием против демонстрантов и призвать белорусские власти сесть за стол переговоров с оппозицией.

"Я представляю, что визит может состояться тогда, когда режим будет реально вынужден пойти на переговоры. Пока я вижу, что они еще (так) не думают", - сказал он.

Парламенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также президенты этих стран осуждают фальсификацию результатов выборов в Беларуси, насилие против демонстрантов и подчеркивают, что поддерживают санкции в отношении минского режима, ответственного за эти действия.

Эти санкции в среду будут обсуждаться на саммите Евросоюза.

После объявления результатов президентских выборов в Беларуси там начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы за несколько дней задержали более 7 тыс. демонстрантов. Для разгона протестующих силовики Беларуси использовали силу. Задержанные сообщают о избиениях и пытках в местах задержания.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!