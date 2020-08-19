В Балтийском море у Мелнраге из воды вытащили тонувшего мальчика ребенок скончался в больнице

В понедельник на пляже в Мелнраге подростки устроили состязания по плаванию и заплыли за буйки. Двое из семи мальчиков стали тонуть. Один из них долго оставался без сознания, а потом скончался в больнице.

18 августа в полицию поступило сообщение о том, что в 17.05 ч. скончался подросток 2004 г.р. Этого подростка вытащили из воды в Мелнраге.

Несчастье произошло 17 августа, в 16.32 ч. К приезду пожарных-спасателей спасатели уже вытащили подростков из воды. Одному делали искусственное дыхание, другой был в сознании.

По данным Delfi, 17 августа компания из 7 подростков на втором пляже в Мелнраге заплыла за буйки. Когда они возвращались к берегу, течение затянуло их в яму. Пятерым удалось выплыть, а двое стали тонуть.

Одного из спасенных в шоковом состоянии увезли в больницу. Он был в сознании. Второй подросток долго не приходил в себя, ему делали искусственное дыхание. Врачи увезли его в больницу.

К сожалению, его жизнь спасти не удалось.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!