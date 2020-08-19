Тихановская - ЕС: "Господин Лукашенко потерял всякую легитимность"

Светлана Тихановская перед встречей глав государств ЕС выпустила обращение, в котором призывает европейских лидеров не признавать итоги президентских выборов в Беларуси.

"Достопочтенные лидеры Европы, - говорится в нем. - Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными. Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы".

"Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти я инициировала создание национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - обратилась к лидерам стран ЕС Светлана Тихановская.

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