Самые влиятельные в Литве 2020: представители масс-медиа

Юрате Жуолите ru.DELFI.lt

По мнению литовской элиты, самый влиятельный журналист в Литве - Эдмундас Якилайтис – он получил этот титул в шестой раз подряд. Общество выбрало журналиста Андрюса Тапинаса.

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: