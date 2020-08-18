Глава Минздрава Литвы: в этом году вакцины от гриппа может не хватить

Даля Пликуне ru.DELFI.lt

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига отмечает, что в этом году может увеличиться количество желающих сделать прививки от гриппа, поэтому в этом сезоне может не хватить вакцины.

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