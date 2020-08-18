В Вильнюсском аэропорту – первый электроавтобус

Предприятие наземных услуг авиации Baltic Ground Services (BGS) авиационной группы литовского капитала Avia Solutions Group, контролируемой предпринимателем Гедиминасом Жемялисом, приобрело первый электроавтобус. Это первый такой автобус в Литве, в сентябре он начнет перевозить пассажиров в Вильнюсском аэропорте.

Специальный автобус для аэропортов предприятию поставит крупнейший в Китае производитель автобусов Yutong.

Автобус шириной три метра и длиной 13 метров может перевозить до 100 человек.

В настоящее время у компании BGS в аэропортах Литвы есть пять дизельных автобусов, в планах замена их всех на электрические.

В прошлом году компания BGS заявила, что за три-пять лет планирует инвестировать 30 млн евро в 80 электроавтобусов и оборудование наземного обслуживания в 13-ти аэропортах мира.

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