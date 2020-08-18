В 6-ти литовских муниципалитетах фиксируют высокий уровень заболевания коронавирусом: возможны локальные перемены

Основной показатель, которым руководствуются при фиксации заболеваемости коронавирусом - это количество случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней. Представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) эпидемиолог Дайва Размувене сказала, что общий показатель по Литве составляет 11 случаев на 100 000 жителей.

17 августа правительство Литвы одобрило средства управления ситуацией на уровне муниципалитетов в зависимости от уровня заболеваемости. Иными словам, предусмотрено, какие меры будут предприняты, если в конкретном муниципалитете количество случаев превысит 16 человек на 100 000 жителей и 25 человек на 100 000 жителей.

По словам Размувене, уже сейчас есть муниципалитете с высоким уровнем заболеваемости.

"Пока тестирование проходят только те, у кого есть симптомы. Проверяют данные по муниципалитетам. По последним данным, есть 10 муниципалитетов, в которых данные выше средних по Литве. Общий показатель - 11 случаев на 100 000 жителей. В Каунасском округе этот показатель составляет 40 больных на 100 000 жителей. На территории таких муниципалитетов могут предпринимать дополнительные меры. В зависимости от показателя, в таких муниципалитетах должны выборочно проверять от 2 до 10% жителей", – сказала Размувене.

В 6 муниципалитетах зафиксировано 25 случаев на 100 000 жителей. Лидер - это Игналинский район (48,5). По словам Размувене, в этом районе на прошлой неделе был зафиксирован скачок.

"На прошлой неделе там зафиксировали большой скачок - больше 100 случаев во время семейного праздника. Там провели немало исследований, но этот вопрос уже решают местные власти", – сказала эпидемиолог.

На втором месте - Пренайский муниципалитет, там на 100 000 жителей приходится 42,6 случая. На третьем месте - Каунас (38), далее идет Каунасский район (35,3), Тракайский район (30,7) и Висагинас (27,4). В Клайпеде этот показатель составляет 17,4 случаев.

17 августа правительство приняло следующие правила:

"Распространение болезни распределили по нескольким уровням, с их учетом предлагают применять те или иные меры – суммарный показатель уровня заболеваемости за последние 14 дней разбивают на 4 группы. Первая - меньше 3 случаев, вторая – 3-16 случаев, третья 16-25 случаев, 4-я – больше 25 случаев".

"Еще один показатель – 10% или больше установленных за 14 дней случаев не должны быть связаны с локализованными и управляемыми очагами и привозными случаями. (...) Этот показатель будут применять для введения отдельных средств защиты", – сказал он.

Если уровень заболеваемости составляет меньше 3 случаев за 14 дней, то рекомендуют обычные профилактические меры: рекомендуют оставаться дома, если люди чувствуют симптомы ОРВИ, соблюдать гигиену рук и кашля, соблюдать дистанцию и др.

Если показатель составляет 3-16 случаев, то вводят ношение масок в закрытых помещениях, соблюдение дистанции, распределение потоков, удаленное предоставление услуг, профилактическое обследование.

Если показатель выше 25, то запрещено посещение пациентов в больницах и хосписах, вводят приоритет предоставления удаленных медицинских услуг.

Ни в одном из случаев не будут закрыты места досуга и развлечений, однако вводят требования дистанции и соблюдения гигиены. Кроме того, услуги предлагают предоставлять дистанционно.

Ни в одном из случаев не будут закрыты и школы, однако, если уровень заболеваемости превысит 25 случаев, то необходимо предоставить возможность удаленного обучения детям с хроническими заболеваниями.

Что касается вузов, то рекомендуют работать удаленно, если показатель составляет 16 случаев на 100 000 жителей.

Правительство рассмотрит также введение требования надевать маски во время массовых мероприятий - в помещениях, если показатель заболеваемости составляет 16 человек на 100 000 жителей, на улице при показателе 25 и выше. Однако в некоторых местах документа указано, что и на улице придется надевать маски при показателе 16 случаев на 100 000 жителей.

Однако на совещании правительства глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что такой порядок должен действовать и тогда, когда количество случаев превышает 3 на 100 000 жителей. Позже представители Минздрава сказали BNS, что этот момент сейчас обсуждают и пересматривают.

В документе сказано, что за несоблюдение введенных требований будут грозить штрафы.

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