СМИ: Литва может рассмотреть возможность ухода с биржи Nord Pool

В связи с тем, что Литва готовится к бойкоту импорта белорусской электроэнергии, как только заработает Белорусская АЭС (БелАЭС, в Островце), министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заговорил о вероятном уходе Литвы с биржи по торговле электроэнергией Nord Pool Spot, пишет портал 15min.lt.

На фоне продолжающихся переговоров с Латвией и Эстонией о солидарном отказе от покупки белорусского электричества, как пишет портал, министр впервые заговорил о вероятности для Литвы сменить платформу торговли электроэнергией, если стране не удастся никаким образом обеспечить бойкот БелАЭС. Но это сценарий на крайний случай.

"Есть и другие меры, которые являются довольно крайными, но связаны с альтернативными платформами торговли (...), например, в Польше", – недавно заявил Ж. Вайчюнас.

И все же он выразил надежду, что "такие решения Литве не понадобятся".

Сейчас через биржу Nord Pool Spot в Литве проводится около 80% торговых сделок, сообщает Litgrid. Компания утверждает, что пребывание на бирже обеспечивает более выгодные цены для потребителей, так как биржа действует по принципу разных ценовых зон.

Заявление Ж. Вайчюнаса удивило некоторых политиков, хотя для самых яростных критиков БелАЭС оно звучит логично, пишет 15min.lt.

"Открыто признаюсь, для меня это стало новостью", - сказал председатель парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подерис.

И все же он объясняет, что при торговле электроэнергией через биржу Nord Pool Spot Литва рискует приобрести белорусское электричество, так как если Латвия пропустит российскую, а тем самым и белорусскую электроэнергию, торговля ею состоится в латвийской зоне, а оттуда в Литву она пойдет уже как латвийская электроэнергия.

Другой член комиссии Сейма Дайнюс Крейвис говорит, что если латыши не откажутся покупать белорусское электричество, то у Литвы может не остаться иного выхода, как уйти с биржи, и это будет "решительный ответ Латвии, которая, видя нашу беду, пытается на ней заработать".

Эксперт Национальной ассоциации энергетики Литвы Ритас Стасялис говорит, что вероятный уход с биржи подорвет всю энергетическую стратегию Литвы. По его словам, система торговли электроэнергией в Польше не так прозрачна, как Nord Pool Spot - например, эта страна ограничивает импорт электричества.

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