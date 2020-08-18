Глава компании Нямунас Бикнюс говорит, что в ближайшее время начнется прокладка второй нитки газопровода по дну крупнейшей реки страны.
"Одной нитки газопровода по дну Немана достаточно, чтобы газ стал поступать по трубопроводу, а прокладываемая параллельно вторая позволит обеспечить непрерывную работу газопровода при проведении необходимых работ по надзору в будущем", - сказал Н. Бикнюс для пресс-релиза.
Завершить прокладку второй нитки газопровода по дну Немана намечается в начале сентября.
Работы по обе стороны Немана с использованием щадящей окружающую среду технологии горизонтального направленного бурения ведутся с середины июля. В начале лета проложена труба по дну реки Нерис.
Горизонтальное бурение выполняет германский подрядчик LMR Drilling. Главный подрядчик по всей газовой перемычке – Alvora и Siauliu dujotiekio statyba.
Как утверждает Amber Grid, перемычка GIPL, которая начнет действовать в конце 2021 года, соединит рынки Литвы, стран Балтии и Финляндии с Евросоюзом.
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