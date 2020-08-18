На литовские дороги возвращаются радары: уже устанавливают 70 штук

В Литве больше 1,5 лет не было постов контроля скорости мгновенного действия, сейчас ситуация меняется: радары возвращаются, уже начата их установка. Кроме того, расширяется сеть радаров мгновенного действия, рассказали Delfi представители Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД).

Представитель ЛДАД Викторас Лапинас сказал Delfi, что некоторые водители уже могли заметить, что на дорогах Литвы устанавливают посты контроля скорости.

Точные места, где радары появятся в первую очередь, он не называл, но акцентировал, что это будут населенные пункты, в которых из-за превышения скорости случается немало ДТП, а также там, где больше всего участников движения страдает из-за превышения скорости: речь идет о велосипедистах и пешеходах, а также о местах, расположенных рядом со школами.

Правда, пока, сказал собеседник, еще нет действующих радаров моментального действия – пока их устанавливают. По словам Лапинаса, уже установлены столбы, на которых установят радары.

"ЛДАД сообщит, когда они начнут действовать. В соответствии с договором, это должно произойти до лета 2021 года", – заметил он.

Лапин сказал, что новые радары мгновенного действия будут современнее прежних, они будут фиксировать не только превышение скорости, но и другие нарушения ПДД.

Например, будут фиксировать техосмотр, наличие страховки, уплату налога за дороги.

Кроме того, на литовских дорогах расширяют сеть радаров, фиксирующих среднюю скорость.

Сейчас в Литве такие радары установлены на 25-ти участках, сейчас их устанавливают на 50-ти участках.

Сообщалось, что начата закупка еще 112 таких радаров, которые установят в 2021 году. По словам Лапинаса, когда завершат все работы, в Литве такие радары охватят 800 км дорог.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!