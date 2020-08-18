Сквернялис: Клайпедский порт – самый эффективный путь для белорусских грузов

В связи с обеспокоенностью Клайпедского порта тем, что из-за забастовок на заводах Беларуси могут пострадать некоторые портовые предприятия, премьер Саулюс Сквернялис говорит, что Клайпеда - это экономически наиболее выгодный и эффективный путь для белорусских грузов.

Однако глава правительства признал вероятность того, что режим Александра Лукашенко может использовать экономические рычаги как месть Литве, поддерживающей протесты в Беларуси.

"Такие рычаги всегда пытаются использовать. Сегодня мы можем сказать только одно - что более эффективного, дешевого и экономически выгодного пути для белорусских грузов, чем через Клайпедский порт, нет", - сказал журналистам во вторник в Сейме С. Сквернялис.

По его словам, страны Балтии в этом вопросе едины - позиции Литвы и Латвии по сути не отличаются, поэтому, если направить грузы в другие порты, то единственной альтернативой для Беларуси останутся порты России, что "экономически совершенно невыгодно".

Клайпедский порт и его предприятия признают, что с беспокойством следят за забастовками на белорусских предприятиях. Представители порта в понедельник сказали BNS, что из-за забастовок в Беларуси, возможно, придется пересмотреть и прогнозы погрузок порта на этот год.

Клайпедский порт в прошлом году порт обслужил 14,1 млн тонн белорусских грузов - 30,5% общих погрузок (46,3 млн тонн). Только Терминал насыпных грузов отгрузил 10 млн тонн грузов, 98% которых составили удобрения "Беларуськалия".

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