Новые случаи коронавируса в Литве: 11 связаны с семейным праздником

За последние сутки в Литве зафиксировали 38 случаев коронавируса. 23 из них зарегистрированы в Вильнюсском, 6 – в Каунасском, еще по 3 – в Клайпедском и Мариямпольском округах. Кроме того, 2 случая установлены в Утенском округе и 1 - в Тельшяй.

23 человек заразились после контакта с больным человеком, обстоятельства заражения 13 пока неизвестны.

Кроме того, за последние сутки зарегистрированы 2 привозных случая. В Клайпедском округе коронавирус установили у человека, вернувшегося из Индии (у него есть симптомы). В Каунасском округе коронавирус установили у приехавшего на работу в транспортную компанию работника (симптомов нет, проверяли профилактически).

11 новых случаев связаны с семейным праздником, который состоялся 1 августа в Тракайском районе. У 7 есть симптомы, у остальных нет. 2 из этих заболевших - дети. Ранее уже был подтвержден один связанный с этим очагом случай (10 августа), поэтому всего с этим очагом связаны 12 случаев инфекции. Всего на этом празднике присутствовали 16 человек. После первого случая все были изолированы.

Еще 4 из установленных вчера случаев – 2 в Мариямпольском округе и по 1 в Каунасе и Вильнюсе – связаны с баром в Старом городе Каунаса (Ратушная площадь, 20). У 1 есть характерные симптомы, других проверяли как контакты. Всего с этим очагом уже связано 38 случаев.

Еще 1 из подтвержденных вчера случаев связан с семейным праздником, который состоялся 11 июля в Шальчининкском районе. COVID-19 подтвердили у ребенка, симптомов у него нет. Всего с этим праздником связан 21 случай.

За прошедшие сутки в Вильнпсе был зарегистрирован еще один случай, связанный с очагом на радиостанции Power Hit Radio. Заболевший не является работником радиостанции. У него есть симптомы. Это третий случай, связанный с этим очагом.

Еще 1 случай (Вильнюсский округ) связан с очагом в театрах. У заболевшего есть симптомы. Всего с этим очагом связан 21 случай.

Кроме того, выяснили, что 5 человек – 2 в Каунасе, 2 в Вильнюсе и 1 в Утенском округе – заразились после контакта с больными COVID-19. У всех есть симптомы.

Эпидемиологам пока не удалось выяснить обстоятельства заражения 13 человек: 6 в Вильнюсе, по 2 в Каунасе и Клайпеде, еще по 1 – в Мариямпольском, Тельшяйском и Утенском округе. У всех этих больных есть симптомы.

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