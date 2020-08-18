Компания предупреждает, что она не рассылает такие письма и не просит предоставить данные платежных карт.

"Таможенный сбор платят в почтовом отделении или, по просьбе клиента, с помощью банковского перевода", – указала компания.

"Литовская почта" указала, что сейчас решают эту проблему.

„Lietuvos paštas“ perspėja apie apgaulingus laiškus
Foto: Bendrovės nuotr.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!