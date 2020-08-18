По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) на 9 ч. 18 августа:
Общее количество подтвержденных случаев: 2474
Болеют: 647
Количество новых случаев за последние сутки: 38
Количество скончавшихся от коронавируса: 81
Больные, которые умерли по другим причинам: 13
Выздоровели: 1733
В изоляции находятся: 2973
С 1 июня в Литве зафиксировали 156 привозных случаев.
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