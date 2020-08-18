Чем белорусы важны для Литвы: грузы в порту, гастарбайтеры, туристы

Юго-восточный сосед Литвы - Беларусь – находится на 11 месте в числе важных партнеров нашей страны, однако в некоторых сферах ее значение очень велико. Белорусские грузы составляют около 1/3 оборота железной дороги и порта, в последние годы большая часть гастрарбайтеров в Литве - белорусы, а белорусские туристы оставляли в Литве немаленькие суммы.

До данным Департамента статистики, в последнее время масштабы торговли с Беларусью росли.

Импорт Беларуси в Литву в 2019 г. был на 2,3% больше, чем в 2018 г. и составил 783 млн. евро. Экспорт в прошлом году вырос на 6,36%, до почти 1,2 млрд. евро, а литовский экспорт – 4,17%, до 160 млн. евро.



Для сравнения: импорт из России (основной торговый партнер) в 2018 г. составил 4,4 млрд. евро, экспорт – в 3,9 млрд. евро. Другие важные партнеры Литвы - Латвия, Польша, Германия, США, Нидерланды.

В 2019 г. из Беларуси в Литву больше всего импортировали древесину, минеральное топливо, удобрения, железо, сталь и изделия из этих металлов. А Литва экспортировала в Беларусь машины и механическое оборудование, наземные транспортные средства, фармацевтические изделия, оптические приборы и электрические товары.

Из экспорта литовского происхождения везли больше всего ваты, машин и механического оборудования, железа и стали, пластика и изделий из него, бумаги и картон.

По данным Центробанка Литвы, в первом квартале этого года экспорт в Беларусь составил 144,75 млн. евро, это 5,19% всего экспорта услуг.

Больше всего экспортировали транспортных услуг – на сумму 89,89 млн. евро. Импорт белорусских услуг в Литву составил 127,33 млн. евро, 8,17% всего импорта.

По мере роста напряжения между Литвой и Беларусью постоянно возвращаются к теме грузопотока в Клайпедский порт.

По данным Департамента статистики, грузы из Беларуси, которые перевозили по литовской железной дороге в порт 2019 г. составили 17,2 млн. тонн, а из порта в Беларусь – 585 млн. тонн. Сообщалось, что это составляет около 1/3 всех грузов LTG Cargo.



Около трети белорусских грузов в общем объеме переваливает и Клайпедский порт. Например, в 2019 г. в порту перевалили 46,26 млн. тонн, из них 14,1 млн. тонн - белорусские грузы.

Глава Беларуси Александр Лукашенко ранее говорил, что из-за позиции Литвы в отношении БелАЭС, эти грузы могут направить в Ригу.

Представители Литвы в этом плане комментируют отношения с Беларусью дипломатично. "Наша цель – сохранить преемственность инвестиций и стараться предоставлять клиентам качественные услуги. Мы начинаем осуществление утвержденного правительством плана по диверсификации услуг порта", – сказал на минувшей неделе в интервью Verslo žinios представител порта Артурас Друнгилас.

Однако в понедельник он сказал BNS, что процессы, происходящие в Беларуси, и забастовки вызывают беспокойство.

"Нас эта ситуация беспокоит. Трудно предположить, как все это повлияет, но можно сказать, что влияние будет, если экспорт остановится", – сказал он.

Согласно официальной статистике, в последние годы фиксируется скачок мигрантов из Беларуси.

Только в 2019 г. количество поселившихся в Литве белорусов выросло в два раза, до 6521.



Генсек ассоциации Linavа Мечисловас Атрошкявичюс сказал Delfi, что эта статистика отражает не всю ситуацию. Водителям тягачей выдают временный вид на жительство или рабочую визу.

"Количество работающих – не тысячи, а десятки тысяч. Сейчас в компаниях работает около 55 000 водителей из третьих стран. У нас нет данных по отдельным странам, но больше всего водителей из Беларуси и Украины. Есть из России, Молдавии, Узбекистана и т.д.", – сказал он.

По словам Атрошкявичюса, в последние годы этот сектор рос в основном за счет водителей из третьих стран. "Внутренних ресурсов у нас нет", – сказал он.

До пандемии белорусы составляли значительную часть туристов в Литве.

По данным Департамента статистики, в 2019 г. по количеству туристов, приезжающих на один день, белорусы уступали лишь латышам и полякам. Если латышей был 1,1 млн., или 35,1%, то белорусов 583 200, или 17,8%, поляков – 605 100, или 18,5%.

Расходы белорусских туристов в Литве в 2019 году достигли 1 млрд. евро.



Президент Национальной ассоциации туризма Жидре Гавялене сказала Delfi, что Беларусь и после пандемии останется приоритетным рынком.

"Согласно историческим данным, Беларусь составляет важную часть литовского туризма. Это и предпринимательский туризм, и SPA-туризм. Еще есть ознакомительный туризм, приезжают как группы, так и отдельные люди. Очень много туристов приезжало на выходные. Пандемия сделала свое дело, но до весны-лета следующего года все должно решиться, когда появится вакцина", – сказала собеседница.

По данным МИД, прямые инвестиции Литвы в Беларуси в 2019 году составляли около 121,5 млн. евро. По данным Белорусской статистической службы, в 2018 г. в Беларуси действовало 615 компаний литовского капитала.

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