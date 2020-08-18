После небольшой передышки в конце недели снова ожидается жаркая погода

Во вторник погоду в Литве обусловит южная оконечность антициклона, который придет из Скандинавии. На севере страны будет солнечно и сухо. На юге, особенно после обеда, небо заволокут дождевые облака, местами пройдут небольшие дожди.

Такой жары, как накануне, во вторник не будет: на большей части территории будет 23–26, местами 27-28 градусов.

В среду ночью облака рассеются, осадки маловероятны. Температура составит 11–16, на Куршской косе 17–19 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, будет душно, местами пройдут дожди. Наибольшая вероятность дождя на юго-западе страны. Температура составит 23–28 градусов тепла.

В четверг особых перемен не ожидается. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 12–17°C, на косе до 18 градусов, днем воздух прогреется до 23–28 градусов тепла.

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