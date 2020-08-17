В Вильнюсе минувшей ночью неизвестные повредили оконную раму и подоконник грузинского посольства
ru.DELFI.lt
17.августа 2020 21:59
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Lietuvos ir Gruzijos vėliavos
Foto: Organizatorių nuotr.
Минувшей ночью в Вильнюсе неизвестные повредили оконную раму и подоконник грузинского посольства.
16 августа полиция получила сообщение о том, что в 4.40 ч. в Вильнюсе, на ул. Альгирдо, неизвестные повредили оконную раму и подоконник грузинского посольства.
Начато расследование.
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