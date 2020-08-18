В Литву прибыли первые белорусы, которые воспользовались гуманитарным исключением

На прошлой неделе в Литву прибыли первые белорусы, которые воспользовались утвержденным правительством гуманитарным исключением.

Министр внутренних дел Рита Тамашюнене заявила, что в субботу такие разрешения выданы двум белорусам.

Министр также добавила, что Литва готова обеспечить прибывающим лицам жилье, защиту и соблюдение требований защиты от коронавирусной инфекции, но не сообщила, где были поселены прибывшие.

По данным BNS, прибывшие в Литву белорусы - это члены предвыборного штаба Светланы Тихановской.

Министр также сообщила, что на прошлой неделе из Беларуси также прибыли два человека, которые попросили убежища.

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