Страны Балтии и Польша требуют новых выборов в Беларуси и поддерживают санкции

Государства Балтии и Польша требуют новых демократических выборов в Беларуси, призывают Евросоюз (ЕС) ввести целевые санкции для Минска.

Как утверждает офис президента Литвы, эти позиции утверждены после того, как в понедельник президент Гитанас Науседа провел видеоконференцию с главами Латвии, Эстонии и Польши Эгилсом Левитсом, Керсти Кальюлайд и Анджеем Дудой.

"Во время беседы президенты четырех стран пришли к единому мнению, что новые, соответствующин демократическим стандартам выборы с участием международных наблюдателей - это путь к гражданскому миру в Беларуси", - говорится в сообщении.

Как сообщает президентская администрация, во время беседы президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обсудили подготовку к внеочередному саммиту ЕС, который состоится в среду.

"По общему мнению президентов, ЕС, в частности, следует ввести целевые санкции для представителей белорусского режима, ответственных за фальсификацию выборов и репрессии против мирных участников протестов", - говорится в пресс-релизе.

Г. Науседа также информировал руководителей соседних стран, что в выходные белорусский режим ужесточил свою риторику в отношении ЕС и НАТО. По словам литовского лидера, это не меняет подписанный на прошлой неделе четырьмя президентами призыв и стремление организовать Национальный форум примирения Беларуси. Эту инициативу поддержала и лидер гражданского общества Беларуси Светлана Тихановская, которая высказывается за создание Координационного совета.

В ходе беседы главы четырех стран также обсудили инициативы, связанные с помощью гражданскому обществу Беларуси и пострадавшим от репрессий.

После объявления результатов президентских выборов в Беларуси там начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы за несколько дней задержали более 7 тыс. демонстрантов. Для разгона протестующих силовики Беларуси использовали силу. Задержанные сообщают о избиениях и пытках в местах задержания.

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