Развлечение на воде закончилось трагедией

В пятницу в Куршском заливе во время купания пропал человек. Его тело было обнаружено только в понедельник.

Полиция сообщает, что 17 августа, в 9.45 ч. в Куршском заливе, у Свиного хребта обнаружили утопленника.

Выяснилось, что это тело мужчины 1965 г.р., которого разыскивали с 14 августа. Несчастье произошло, когда 4 мужчин прыгнули в воду с катера.

Пропавшего искал спасательный катер. Одного человека спас экипаж катера. На поиски второго вылетел вертолет AS-365 Dauphin из Немирсеты.

Дирекция Клайпедского порта сообщила, что пропавшего искали два катера - Dangė и Zunda. Тело обнаружили только в понедельник.

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