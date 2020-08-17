Жительница Каунаса обнаружила во дворе нежданного гостя

В Каунасе, в районе Жалякальнис, на ул. Бенедиктину женщина обнаружила у себя во дворе косулю. Жительница стала искать помощи, но получить ее было непросто. Эту историю рассказал портал Kas vyksta Kaune.

Женщина в начале этой недели обратилась к журналистке портала через Facebook и спросила, куда ей обращаться, чтобы с ее участка увезли косулю. Само животное не могло выбраться отсюда из-за высоких заборов.





PasЖенщина не сразу заметила, что на ее участке поселилась косуля, а когда узнала, стала искать, кто мог бы помочь животному. Она обращалась и в Nuaras и в Laukinė Lesė, но ей отвечали, что если животное здоровое, его надо попытаться отпустить на волю.

"Как и ан какую волю? Ведь вокруг - заборы и дороги, куда же животному идти?" – рассказала Рита.

Все это время косуля жила на участке и поедала росшие на нем растения. Женщина поставила для животного емкость с водой, чтобы косуля могла напиться.

Спустя несколько дней службы пришли на помощь животному, но поймать с первого раза косулю не удалось, она перемахнула через забор и оказалась на территории Теологического факультета университета им. Витаутаса Великого. На этой площадке, где нет растений, животное испытало сильный стресс.

"Я им говорила, что животное пугливое, его надо усыпить и увезти, а не ловить", – сказала Рита.

Напуганная косуля пыталась вернуться на участок к Рите, но тщетно.

Журналисты позвонили работникам службы, которая ловила косулю и поинтересовалась, как быть хозяевам участка, на котором поселилось дикое животное. Работники ответили, что животных ни в коем случае нельзя кормить и приручать.

Журналистам рассказали, что во время погони косуля получила травму, поэтому ему вкололи снотворное и увезли к ветеринарам.

Журналисты общались с натуралистами, которые сказали, что для косуль такие погони равносильны смерти, лучше всего животное усыпить и везти на недалекое расстояние до ближайшего леса, чтобы стресс был как можно меньше.

По словам одного из специалистов, чем дольше косулю везут на транспорте, тем больше вероятность того, что у него от страха остановится сердце. Полученная травма означает, что косуля какое-то время не сможет двигаться, а это может привести к нарушению деятельности легких и желудка животного.

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