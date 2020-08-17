Глава МИД Литвы: тревожат признаки того, что Россия может попытаться присоединить Беларусь

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что есть вызывающие тревогу признаки, что Россия может обсуждать возможность "обычным способом" присоединить Беларусь.

"Продолжается напряжение, так как еще много неясностей с так называемой международной помощью от России. Думаю, что и в самой России обсуждается, как поступить. Есть разные признаки, которые вызывают опасения. Если есть намерения таким "обычным способом" просто присоединить страну, то я не знаю, какие могут быть последствия. Честно говоря, не только для самой Беларуси, но и для России это был бы очевидный сигнал, чего могут ожидать россияне, каких методов. Это, я думаю, не очень благоприятно", - заявил журналистам после беседы с президентом и лидерами фракций сейма Линкявичюс.

Министр отметил, что в случае Беларуси сценарий не будет идентичным событиям в Украине в 2014-2015 гг, так как Минск пока не впускает никаких посредников, а оппозиция - слишком расколота. Однако люди - на подъеме, и было бы неразумно как с моральной точки зрения, так и практической игнорировать их голос.

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