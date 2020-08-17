Карбаускис о скандальном заявлении Единского о Беларуси: не думаю, что это важно

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что отрицательно оценивает высказывание представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ–СХС) Збигнева Единского о том, что власти Беларуси, применяющие силу против участников протеста, на самом деле защищают Конституцию своей страны.

Несмотря на то, что политик признал, что такие заявления не делают депутату чести, коалиция не спешит обсуждать эти слова Единского.

Карбаускис заметил, что все еще не понимает, чье это мнение - политика или ИАПЛ-СХС.

"Конечно, оцениваю отрицательно, но я все еще не понимаю, это мнение партии или высказывание отдельного лица. Я надеюсь, сегодня староста объяснит", – сказал он.

На вопрос, не обсуждал ли он это с главой ИАПЛ-СХС Вальдемаром Томашевским, Карбаускис ответил, что это неважно.

"Я не думаю, что это очень важно, ведь это заявление не меняет позицию государства, а такие заявления человека, конечно же, не делают чести всем нам. В любом случае, это не наше высказывание", – сказал Карбаускис перед встречей с президентом Гитанасом Науседой.

Он не придавал большого значения и тому факту, что ИАПЛ-СХС после внеочередного заседания во вторник не поставила свою подпись под проектом резолюции "О положении в Беларуси после фальсифицированных выборов президента".

"Я не могу ответить, почему... Может, люди в отпуске, может, в отъезде. Не могу ответить на этот вопрос", – сказал Карбаускис и дал понять, что если ИАПЛ-СХС резилюцию не поддержит, то не будет подниматься вопрос дальнейшего пребывания этой партии в составе правящей коалиции.

"Думаю, у нас демократическое государство – у всех есть равно сказать то, что они хотят сказать. В резолюции нет призыва придерживаться какой-либо иной позиции в отношении Беларуси", – обобщил лидер правящих "крестьян".

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