За минувшие сутки в Литве подтверждено 20 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтверждено 20 новых случаев коронавируса, общее количество выросло до 2436, сообщило в понедельник Министерство здравоохранения Литвы.

В данный момент коронавирусом больны 637 человек, 1705 человек выздоровели.

В изоляции находится 3168 человек.

От коронавируса скончался 81 человек. Еще 13 заразившихся умерли по другим причинам.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 154 привозных случая.

За минувшие сутки проверены 1753 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 580 453.

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