"Я готова стать национальным лидером": Светлана Тихановская выступила с новым обращением

Светлана Тихановская, находящаяся в Литве, записала новое обращение к белорусам, в котором заявила о готовности стать национальным лидером.

"У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью, — говорит Тихановская. — Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом".

С.Тихановская завершила обращение призывом к силовикам переходить на сторону народа.

"Я хочу обратиться к людям в форме. Белорусы — это люди, которые не приемлют насилие, белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это знаете и понимаете. Ведь мы все одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить. Мы белорусы. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку. Мы должны с холодной головой оценивать происходящее, задать себе простой вопрос, кому выгодно наше противостояние и кто извлекает из этого самую большую пользу для себя. Мы едины, и вы должны знать, что мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяния искренни" - завершает обращение Тихановская.

Светлана Тихановская 10 августа в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве.

Президент Литвы Гитанас Науседа общался по телефону со Светланой Тихановской и обсудил с ней предложенный им план помощи Беларуси.

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