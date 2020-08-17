Правительство Литвы планирует разрешить въезд в Литву иностранцам из всех стран ЕС

Правительство Литвы планирует разрешить въезд в Литву иностранцам из всех стран ЕС - даже из тех, где ситуация с коронавирусом достаточно сложная.

Этот вопрос 17 августа обсудят на внеочередном заседании правительства. В соответствии с действующим порядком, сейчас в Литву не могут приезжать жители тех стран, где уровень заболевания составляет 25 и больше случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней.

Такой порядок распространяется также на Великобританию, Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

Если правительство одобрит подготовленное предложение, то жители всех этих стран смогут приехать в Литву без ограничений, однако им придется 14 дней провести в изоляции.

"Если никого не будем пускать, то скоро к нам никто не сможет приехать", – сказал в минувшую среду премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Сейчас в Литве изолироваться на две недели должны приезжие из стран, где уровень заболевания составляет 16 человек на 100 000 жителей.

Новый порядок распространится и на небольшие страны Европы – Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Ранее сообщалось, что пока не утвердят новый порядок, будет действовать список принятый 7 августа. Сейчас без ограничений в Литву могут приезжать иностранцы из Великобритании, Словении, Лихтенштейна, Дании, Германии, Ирландии, Словакии, Италии, Греции, Норвегии, Латвии, Эстонии, Финляндии и Венгрии.

Изолироваться должны приезжие из Швейцарии, Франции, Польши, Хорватии, Австрии и Кипра.

Из Люксембурга, Румынии, Испании, Бельгии, Болгарии, Мальты, Швеции, Чехии, Нидерландов, Португалии и Исландии иностранцы в Литву приехать не могут.

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